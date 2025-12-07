Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (7 Aralık 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
60 saniyede bugün (7 Aralık 2025)

Van'da kar etkili oldu
Alanya'da sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı
Küçükçekmece'de yağış nedeniyle su basan sitenin otoparkında 7 araç zarar gördü
Seyir halindeki otomobilinin alev aldığını offroad kulübü üyelerinin uyarısıyla fark etti
Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri: İran’la yapıcı ilişkiler geliştirmek istiyoruz

Benzer haberler

60 saniyede bugün (7 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (7 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (06 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (05 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (04 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (04 Aralık 2025)
60 saniyede bugün (03 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (03 Aralık 2025)
60 saniyede bugün (02 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (02 Aralık 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet