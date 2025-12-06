Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Aralık 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
60 saniyede bugün (06 Aralık 2025)

Bakan Fidan: Suriye hükümeti egemen bir hükümettir ve SDG'yle kendi anlaşmalarını yapabilir
Bakan Yumaklı: Türkiye su ve tarım diplomasisinde küresel ölçekte daha etkin olacak
İletişim Başkanı Duran: Türkiye olarak, çocuklarımızı dijital alanda daha güvenli bir geleceğe taşımaya çalışıyoruz
TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi başladı
Hatay'da fırtına etkili oluyor

Benzer haberler

60 saniyede bugün (06 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (06 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (05 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (04 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (03 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (03 Aralık 2025)
60 saniyede bugün (02 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (02 Aralık 2025)
60 saniyede bugün (01 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (01 Aralık 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet