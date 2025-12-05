Dolar
42.51
Euro
49.60
Altın
4,251.47
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi" programı öncesi stantları ziyaret etti -VTR-
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Aralık 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
60 saniyede bugün (05 Aralık 2025)

Aydın'da şiddetli yağış etkili oldu
Depremlerden etkilenen Hatay'da yaptırılan anaokulu törenle açıldı
Hafta sonu yurt genelinde yağmurlu hava hakim olacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye genelinde 856 ambulans aldık ve birkaç hafta içerisinde illerimize göndereceğiz
Belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde mahalli idareler seçimi yapılacak

Benzer haberler

60 saniyede bugün (05 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (05 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (04 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (03 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (02 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (02 Aralık 2025)
60 saniyede bugün (01 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (01 Aralık 2025)
60 saniyede bugün (30 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (30 Kasım 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet