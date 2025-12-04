60 saniyede bugün (04 Aralık 2025)

Dolar
42.45
Euro
49.66
Altın
4,203.75
ETH/USDT
3,197.10
BTC/USDT
92,983.00
BIST 100
10,918.51
60 saniyede bugün

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 3 kişi tutuklandı
Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi yan yana geldi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 2,5 yılda İstanbul'da 339 organize suç örgütünü çökerttik
Dışişleri Bakanı Fidan, AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı
Ağrı'da soğuk havanın etkisiyle ağaçlar kırağı tuttu

