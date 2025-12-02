Dolar
42.43
Euro
49.32
Altın
4,226.98
ETH/USDT
2,856.50
BTC/USDT
88,675.00
BIST 100
11,112.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "Aile ve Nüfus On Yılına Doğru Uluslararası Sempozyumu"nun kapanış programında konuşuyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Aralık 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
60 saniyede bugün (02 Aralık 2025)

Ankara'da pitbull saldırısına uğrayan çocukların babası, sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu
Bakan Tunç: Hakim ve savcılarımızı hedef gösteren hiçbir girişim 'ifade özgürlüğü' perdesiyle haklı gösterilemez
Silivri'de doğal gaz depolama tesisinde yangın çıktı
Bakan Kurum: Depremden etkilenen 11 ilde artık son tuğlalar konuluyor
Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek

Benzer haberler

60 saniyede bugün (02 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (02 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (01 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (30 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (29 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (29 Kasım 2025)
60 saniyede bugün (28 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (28 Kasım 2025)
60 saniyede bugün (27 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (27 Kasım 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet