60 saniyede bugün

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Polonya'daki adalet sistemini iyileştirmek için kurulan Polonya Meclisi heyeti Türkiye'ye geldi
Başkentte 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı
DMM, savaş nedeniyle Türkiye'ye tahliye edilen Ukraynalı çocuklara ilişkin iddiaları yalanladı
Kırmızı ışıkta öğretmenin aracına çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi

60 saniyede bugün (01 Aralık 2025)

