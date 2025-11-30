Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,037.60
BTC/USDT
91,587.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Kasım 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
60 saniyede bugün (30 Kasım 2025)

Bakan Yerlikaya: Saldırı amacıyla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız
Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor
Türkiye, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Başkanlığına seçildi
Balıkesir'de Kazdağları'na mevsimin ilk karı düştü
Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Benzer haberler

60 saniyede bugün (30 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (30 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (29 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (28 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (27 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (27 Kasım 2025)
60 saniyede bugün (26 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (26 Kasım 2025)
60 saniyede bugün (25 Kasım 2025)

60 saniyede bugün (25 Kasım 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet