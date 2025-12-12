Dolar
42.69
Euro
50.14
Altın
4,314.13
ETH/USDT
3,250.00
BTC/USDT
92,400.00
BIST 100
11,271.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de yapıldı. -VTR-
logo
Gündem

Ümraniye Belediyesi "Asude Engelsiz Yaşam Kafe" projesini hayata geçirdi

Ümraniye Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin rahatça sosyalleşebileceği ve yeteneklerini sergileyebileceği Asude Engelsiz Yaşam Kafe'yi hizmete sundu.

Başak Akbulut Yazar  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Ümraniye Belediyesi "Asude Engelsiz Yaşam Kafe" projesini hayata geçirdi

İstanbul

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje, engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif ve özgüvenli katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ahmet Niyazi Mert Parkı'nda açılan kafe, erişilebilir mimarisi, kapsayıcı hizmet anlayışı ve konforlu yapısıyla herkesin kullanımına açık yeni bir sosyal buluşma noktası olarak hizmete başladı.

Toplumsal hayata katılımı güçlendirmeyi hedefleyen kafe özel gereksinimli bireylerin rahatça sosyalleşebileceği, yeteneklerini sergileyebileceği ve toplumla güçlü bağlar kurabileceği şekilde özel olarak tasarlandı.

Kafe, geniş iç hacmi, engelli dostu fiziksel düzenlemeleri ve işitme-görme engellilere yönelik özel çözümleriyle herkes için erişilebilir bir ortam sunuyor. 80 kişilik kapasitesiyle 10.30-19.30 saatleri arasında hizmet veren kafede, engelli kimlik kartını ibraz eden misafirler çayı ücretsiz içebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi
MSB: Son bir haftada 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Ümraniye Belediyesi "Asude Engelsiz Yaşam Kafe" projesini hayata geçirdi
Polis, oltalama ve yatırım dolandırıcılığına karşı sanal devriyesini artırdı
Sahte e-İmza çetesinin üyeleri örgütün faaliyetlerini itiraf etti

Benzer haberler

Ümraniye Belediyesi "Asude Engelsiz Yaşam Kafe" projesini hayata geçirdi

Ümraniye Belediyesi "Asude Engelsiz Yaşam Kafe" projesini hayata geçirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet