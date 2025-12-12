Ümraniye Belediyesi "Asude Engelsiz Yaşam Kafe" projesini hayata geçirdi
Ümraniye Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin rahatça sosyalleşebileceği ve yeteneklerini sergileyebileceği Asude Engelsiz Yaşam Kafe'yi hizmete sundu.
İstanbul
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje, engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif ve özgüvenli katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirildi.
Ahmet Niyazi Mert Parkı'nda açılan kafe, erişilebilir mimarisi, kapsayıcı hizmet anlayışı ve konforlu yapısıyla herkesin kullanımına açık yeni bir sosyal buluşma noktası olarak hizmete başladı.
Toplumsal hayata katılımı güçlendirmeyi hedefleyen kafe özel gereksinimli bireylerin rahatça sosyalleşebileceği, yeteneklerini sergileyebileceği ve toplumla güçlü bağlar kurabileceği şekilde özel olarak tasarlandı.
Kafe, geniş iç hacmi, engelli dostu fiziksel düzenlemeleri ve işitme-görme engellilere yönelik özel çözümleriyle herkes için erişilebilir bir ortam sunuyor. 80 kişilik kapasitesiyle 10.30-19.30 saatleri arasında hizmet veren kafede, engelli kimlik kartını ibraz eden misafirler çayı ücretsiz içebiliyor.