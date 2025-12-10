Dolar
42.60
Euro
49.64
Altın
4,196.76
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,193.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AEK Teknik Direktörü Marko Nikolic ve fotbolcu Filipe Relvas, UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor ile yapacakları maça ilişkin Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Aralık 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
60 saniyede bugün (10 Aralık 2025)

İzmir'de iki günde bir yapılan su kesintisi her gün uygulanacak
Gazze'ye yönelik soykırımın kayıt altına alındığı dijital platform erişime açıldı
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz: Bu soykırımı yapanlar, yaptığımız habercilikten rahatsız olsunlar
Şanlıurfa'dan Gazze'ye 5 tır insani yardım gönderildi
Denizli'de 5,6 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (10 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (10 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (09 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (8 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (7 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (7 Aralık 2025)
60 saniyede bugün (06 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (06 Aralık 2025)
60 saniyede bugün (05 Aralık 2025)

60 saniyede bugün (05 Aralık 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet