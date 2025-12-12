Dolar
60 saniyede bugün

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet’in katkılarıyla...

12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Ankara-İstanbul hattında 14 Aralık'tan itibaren cuma ve pazar günleri ek YHT seferi düzenlenecek
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında 407 sanık 9 Mart 2026'da hakim karşısına çıkacak
Hafta sonu yurtta parçalı bulutlu bir hava bekleniyor
Kırmızı bültenle aranan kişi Ordu'da tutuklandı
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında Ahmet Çakar için adli kontrol tedbiri

60 saniyede bugün (12 Aralık 2025)

