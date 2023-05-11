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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’da düzenlenen mitingde konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu’nda vatandaşlara hitap ediyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Mayıs 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
60 saniyede bugün (11 Mayıs 2023)

Yusufeli'nde heyelan riskine karşı yamaçlarda çelik ağlarla önlem alınıyor
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Yerli otomobil Togg, Bodrum'da vatandaşlara tanıtıldı
Yurt dışında kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesi tamamlandı
Uluslararası Anadolu Kartalı-2023 Eğitimi basın günü yapıldı

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