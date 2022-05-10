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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Mayıs 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
60 saniyede bugün (10 Mayıs 2022)

Hakkari'deki Derecik Gümrük Kapısı giriş çıkışa açıldı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "tahıl koridoru" açıklaması
Danıştay Başkanı Yiğit: Anayasa'nın 138. maddesinde düzenlenen yargı bağımsızlığına hassasiyetle riayet edilmeli
Batı Karadeniz'in doğusunda yarın için fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 68. sayısını yayımladı

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