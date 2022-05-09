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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya’da düzenlenen mitingde konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Mayıs 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
60 saniyede bugün (09 Mayıs 2022)

Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 798 bini aştı
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a vatandaşların ilgisi yoğun
Çankırı'da "Cayrokopter" ile trafik denetimi yapıldı
Diyarbakır anneleri çocuklarını bekliyor

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