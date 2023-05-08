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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çerkezköy Hayri Batur Caddesi'nde düzenlenen mitingde konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 2022 Başarılı Gazeteciler Yarışması Ödül Töreni’nde konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş’ta Sinanpaşa Mahalle Buluşması programında konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Mayıs 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
60 saniyede bugün (08 Mayıs 2023)

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in cenazesi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Dünyada şu anda ekonomik olarak ilk 20'deyiz ama tarımda ilk 10'dayız
Depremde yıkılan Galeria Sitesi'ne ilişkin raporda sorumluların kusur oranları belirlendi
Depremden etkilenen Hatay'da sandıkların kurulacağı konteynerler hazır
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 700 bin seçmen oy kullandı

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