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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’nın Sincan ilçesinde, Yozgat Hemşehri Buluşması Programı'nda konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Mayıs 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
60 saniyede bugün (07 Mayıs 2023)

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Malatya'da tanıtıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı
İstanbul trafiğinde "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu
Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

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