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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Mayıs 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
60 saniyede bugün (06 Mayıs 2023)

Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı yarın açılıyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan yeşil pasaport açıklaması
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
İzmir'de TCG Anadolu'ya ziyaretçi ilgisi sürüyor

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