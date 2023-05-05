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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakırköy’de Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaretinde konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Mayıs 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
60 saniyede bugün (05 Mayıs 2023)

TCDD'den "tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak" uyarısı
Metro İstanbul'dan, hafta sonu yapılacak mitingler için sefer düzenlemesi açıklaması
Çelikhan'a 300 konteyner yerleştirildi
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltı sayısı 214'e yükseldi
Hac yolcuları için isteğe bağlı Kur'an-ı Kerim öğretim kursları düzenlenecek

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