Dolar
19.49
Euro
21.45
Altın
2,054.18
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,460.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ta depremde hasar gören tarihi yapılardaki incelemeleri sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Mayıs 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
60 saniyede bugün (04 Mayıs 2023)

Emine Erdoğan: Su Verimliliği Strateji Belgesi, su kaynaklarımızın korunmasında pusulamız olacak
TBMM Başkanı Şentop, KEİPA Parlamento Başkanları Zirvesi’nde Ukrayna heyetinin eylemine müdahale etti
İstinaf, "Pınar Gültekin cinayeti" davasında gerekçeli kararı açıkladı
Kahramanmaraşlı depremzedeler için hasarlı okulların bahçesine seçim konteyneri yerleştiriliyor
Bakan Yanık: Türkiye, engelli vatandaşlarımızın sorunları konusunda da adeta bir devrim gerçekleştirmiştir

Benzer haberler

60 saniyede bugün (04 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (04 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (03 Mayıs 2022)

60 saniyede bugün (02 Mayıs 2022)

60 saniyede bugün (01 Mayıs 2023)

60 saniyede bugün (01 Mayıs 2023)
60 saniyede bugün (30 Nisan 2023)

60 saniyede bugün (30 Nisan 2023)
60 saniyede bugün (29 Nisan 2023)

60 saniyede bugün (29 Nisan 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet