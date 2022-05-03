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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Meydan Park'ında gerçekleştirilen "Yeni Zigana Tüneli" açılış töreninde konuşuyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’da seçim irtibat bürosu açılışında konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Mayıs 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
60 saniyede bugün (03 Mayıs 2022)

Çanakkale'de farklı siyasi görüşteki gruplar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 66. sayısını yayımladı
OGM orman yangınlarıyla mücadelede hava gücüne güç kattı
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan toplu iş sözleşmesi açıklaması
Bakan Yanık: 2002'den beri aile odaklı hizmetlerimizden yararlanan çocuk oranını yüzde 39'dan yüzde 92'ye yükselttik

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