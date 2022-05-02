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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerle bir araya geldiği programda konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da Şehremini Saray Meydanı’nda vatandaşlara hitap ediyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Mayıs 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
60 saniyede bugün (02 Mayıs 2022)

Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı
TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk
Diyanet İşleri Başkanlığı 20 mühendis alacak
Mardin'de Jandarma Astsubay Gündüz'ü şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

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