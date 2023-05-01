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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ta AK Parti Afşin Seçim İrtibat Bürosu açılışında konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor. MİT’in Suriye'de yaptığı operasyon sonucu etkisiz hale getirilen, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi’nin operasyon sırasında bulunduğu bina Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Mayıs 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
60 saniyede bugün (01 Mayıs 2023)

TRT'nin uluslararası dijital platformu yarın yayın hayatına başlıyor
DEAŞ'ın sözde elebaşının etkisiz hale getirildiği MİT operasyonunun detayları ortaya çıktı
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının yeniden belirlenmesini istiyoruz
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçiler depremzedeler için mesai harcıyor
Şehit Muhammed Koçak, memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlandı

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