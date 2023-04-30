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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul’da Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun genel merkezi olarak da kullanılacak Trabzon Evi'nin açılışında konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de halka hitap ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ta AK Parti Andırın Seçim Ofisi açılışında konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
60 saniyede bugün (30 Nisan 2023)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'nin 65. sayısını yayımladı
Adana'da sağanak etkili oluyor
Muğla'da caretta carettalar İztuzu sahiline yumurta bırakmaya başladı
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
TOKİ'nin Nurdağı'ndaki deprem konutları projesinde 27 bloğun yapımı sürüyor

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