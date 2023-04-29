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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
60 saniyede bugün (29 Nisan 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Gündüz'ün ailesine taziye mesajı gönderdi
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den Milli Muharip Uçak açıklaması
İstanbul'da 1 Mayıs'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na 3 günde 58 bin 61 başvuru yapıldı
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi TEKNOFEST'i ziyaret etti

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