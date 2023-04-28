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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
60 saniyede bugün (28 Nisan 2023)

Bakan Karaismailoğlu: Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hizmete girmesiyle trafik yoğunluğunda büyük azalma olacak
İstanbul'da isale hattına verilen zarar, tramvay seferlerini aksattı
Anadolu Ajansı, Sudan'dan "Koca Yusuf" ile tahliye operasyonunu görüntüledi
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