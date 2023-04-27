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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
60 saniyede bugün (27 Nisan 2023)

Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'deki propaganda konuşma sırası belirlendi
Cumhur İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" ziyareti
ROSATOM Genel Müdürü Likhachev: Dünyanın en büyük nükleer inşaat projesinin başarısı engellenemedi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama

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