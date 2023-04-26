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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
60 saniyede bugün (26 Nisan 2023)

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Depremden en çok etkilenen Hatay'da 1 milyondan fazla seçmen sandığa gidecek
Bakan Kirişci: Önümüzdeki 5 yıl içinde bütün sulama sistemlerini teknolojik olarak basınçlıya çevireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın mayıs sonuna kadar ücretsiz olacağını açıkladı

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