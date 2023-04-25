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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
60 saniyede bugün (25 Nisan 2023)

Van sınırında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor
Malatya'da ağır hasarlı 6 katlı bina çöktü
AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmasına ilişkin iki şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı mesajı

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