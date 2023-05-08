60 saniyede ekonomide bugün (08 Mayıs 2023)
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⚡️ Seçim güvenliği için elektrik sektöründe hazırlıklar tamamlandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 8, 2023
🚗Togg’un T10X modelleri sahiplerine teslim edilmek üzere İstanbul’a geliyor
🏘️ DASK'ın tazminat ödeme tutarı 24 milyar TL'ye yaklaştı
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/Axcg5RnYN2