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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakırköy’de Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaretinde konuşuyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (05 Mayıs 2023)

05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
60 saniyede ekonomide bugün (05 Mayıs 2023)

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