60 saniyede ekonomide bugün (08 Mayıs 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🗨️Bakan Şimşek'ten Ekonomi Programı değerlendirmesi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 8, 2024
📉Türkiye'nin CDS'lerindeki düşüş sürüyor
🛫Hava yolu yolcu trafiği rekor tazeledi
🛢️ABD'den petrol fiyatı tahmini
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/TxzSY8wI0A