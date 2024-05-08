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Ön iniş takımları arızalanan yabancı bir şirkete ait kargo uçağı, İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie’yi kabul etti. - VTR -
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (08 Mayıs 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
60 saniyede ekonomide bugün (08 Mayıs 2024)

Ankara
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