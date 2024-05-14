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AK Parti ve Türk Kızılay ortaklığında kan bağışı kampanyası düzenlendi

Türk Kızılay ve AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca parti genel merkezinde, "Kan Ver, Hayat Ver" kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
AK Parti ve Türk Kızılay ortaklığında kan bağışı kampanyası düzenlendi Fotoğraf: Mehmet Futsi/AA

Ankara

Tüm il ve ilçe başkanlıklarında eş zamanlı olarak başlayan kan bağışı programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak bağışçılarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teşkilat mensupları ile Türk Kızılay'ın kan ihtiyacını desteklemek amacıyla bu kampanyayı başlattıklarını söyledi.

Türk Kızılay'ın kan stokundaki azalmaya dikkati çeken ve tüm vatandaşları kan vermeye davet eden Kaya, "Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç, 'kan ver can ver' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kan veren bağışçılara destekleri için teşekkür eden Kaya, katılımın yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini aktardı.

Fatma Betül Sayan Kaya, vatandaşların sağlıklı olması için belirli aralıklarla kan vermesi gerektiğini dile getirdi.

Kan bağışında bulunan Gülbahar Kolalı, fırsat buldukça kan vermeye çalıştığını, acil durumlar için hastalara destek olmak istediğini söyledi.

Kolalı, "Su nasıl insan için hayat kaynağıysa, kan da insanlar için çok büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

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