60 saniyede ekonomide bugün (09 Mayıs 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🏦TCMB enflasyon tahminini güncelledi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 9, 2024
🚛Bakan Bolat'tan İsrail'le ticaret açıklaması
🚗Elektrikli araçlarda yerlilik hedefi
🇬🇧İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/e2NiyMvjOB