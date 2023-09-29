60 saniyede ekonomide bugün (29 Eylül 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🚀Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayinde ihracat hedefini duyurdu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 29, 2023
🚜1,1 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi hesaplara aktarılıyor
📉Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde beklentilerin altında kaldı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/wTJUofJ74q