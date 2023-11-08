60 saniyede ekonomide bugün (08 Kasım 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📌Bakan Şimşek'ten reform vurgusu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 8, 2023
🚢Türkiye e-İhracat Platformu hizmete giriyor
📈IMF'den Avrupa Merkez Bankasına faiz tavsiyesi
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/C9ltLI1QQH