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Ekonomi

Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş'ta Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlattıklarını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş'ta Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlattıklarını bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş'ta Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlattıklarını duyurdu

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı görselli paylaşımda baraj çalışmasına ilişkin bilgileri aktardı.

Görselde, 26 bin dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerine içme suyu, Tomsuklu OSB'ye sanayi suyu olmak üzere toplam 31,56 milyon metreküp su temini sağlanacağını aktaran Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş'ımızda 1 milyar 22 milyon lira yatırım bedelli Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlatıyoruz. Edeler diyarı şehrimizin bereketli topraklarını suyla buluşturmaya, üretimdeki gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun."

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