Ordu'da yayaya çarpan otomobil iş yerine girdi
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Ordu
Fatih G. (29) yönetimindeki otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen Fikri B.'ye (81) çarpıp iş yerine girdi. Çarpmanın etkisiyle savrulan Fikri B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.