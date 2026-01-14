Dolar
43.18
Euro
50.30
Altın
4,621.26
ETH/USDT
3,374.10
BTC/USDT
97,648.00
BIST 100
12,369.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ordu'da yayaya çarpan otomobil iş yerine girdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hacer Öztürk  | 14.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Ordu'da yayaya çarpan otomobil iş yerine girdi

Ordu

Fatih G. (29) yönetimindeki otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen Fikri B.'ye (81) çarpıp iş yerine girdi. Çarpmanın etkisiyle savrulan Fikri B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB bünyesinde kurulan ASFAT'ın 8'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi
Ordu'da yayaya çarpan otomobil iş yerine girdi
Bazı illerde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Ordu'da yayaya çarpan otomobil iş yerine girdi

Ordu'da yayaya çarpan otomobil iş yerine girdi

Tekirdağ'da motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada

Elazığ'da yolcu otobüsünün dinlenme tesisine çarpması güvenlik kamerasında

Hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsünün son anda kurtulması kamerada

Hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsünün son anda kurtulması kamerada
Kars'ta yolcu otobüsünün kargo kamyonuna çarptığı kazada 9 kişi yaralandı

Kars'ta yolcu otobüsünün kargo kamyonuna çarptığı kazada 9 kişi yaralandı
Yaralı kızıl şahin ve soğukta bitkin düşen peçeli baykuş Doğa Koruma'ya emanet

Yaralı kızıl şahin ve soğukta bitkin düşen peçeli baykuş Doğa Koruma'ya emanet
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet