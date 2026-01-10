Dolar
Gündem

Depremzede gazeteci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk kutluyor

Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde kızı, damadı ve 2 torununu kaybeden gazeteci Erol Öner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk kutluyor.

Sinan Doruk  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Depremzede gazeteci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk kutluyor Fotoğraf: Mehmet Demir/AA

Kahramanmaraş

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta sevdiklerini kaybeden deneyimli gazeteci Öner, tüm acısına rağmen mesleğini sürdürüyor.

Öner, AA muhabirine, mesleğe 1994 yılında yerel radyoda adım attığını, yaklaşık 32 yıldır gazetecilik yaptığını söyledi.

Kahramanmaraş'ı tanıtmak adına mesleğini çok sevdiğini belirten Öner, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 18 yıldır Kahramanmaraş'taki Aksu TV'de genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. İşimi çok seviyorum. Televizyonda hem haberleri sunuyordum hem de kendime ait bir programım vardı. Uzun bir süre 'Beyaz Kelebek' adı altında ilçelerimize, köylerimize kadar ulaştık. Şimdi 'Kahramanmaraş'ı Geziyorum' adlı bir programım var ve dağ taş geziyoruz. Kahramanmaraş'ın en ücra noktalarına, köylere kadar gidiyoruz. Muhtarlarımızla, oradaki halkımızla sohbet ediyoruz. Oradaki halkın nabzını tutuyoruz."

Gazetecilik mesleği hayata bağlıyor

Öner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün 6 Şubat depremlerinin ardından buruk geçtiğini, hayata yeniden adapte olmaya çalışsa da eski neşesini yakalayamadığını ifade etti.

Yaşadıkları birçok acıya rağmen mesleğinin kendisini hayata bağladığını dile getiren Öner, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir deprem, çok büyük bir afet yaşadık. O gün sadece kendi ilimizin yıkıldığını sanıyorduk. Her yer toz dumandı. Birçok ilin etkilendiği depremde kızım, damadım ve iki torunumu kaybettim. Eşimle birlikte onların acısını halen yaşıyoruz. Her pazar onların kabirlerini ziyaret ediyoruz.

Depremden önce gazeteci arkadaşlarımızla buluşup güzel ve neşeli bir ortamda 10 Ocak'ı kutluyorduk. (Şu an) 10 Ocak'ı buruk yaşıyoruz yani eskisi gibi olmuyor, çocuklarımız orada yatarken. İnşallah bu günleri de atlatırız."

