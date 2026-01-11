Manisa'ya 810 milyon liralık sulama yatırımı
Bakan Yumaklı, Kelebek Barajı Sulaması'nın, 24 bin dekar araziyi modern sulama sistemlerine kavuşturacağını bildirerek, "2 bin 163 kişiye istihdam kapısı aralayacak bu yatırım, ülke ekonomisine yılda 245 milyon lira katkı sağlayacak." dedi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından Manisa'da yapılan sulama yatırımına ilişkin bilgi verdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Gediz Ovası'nın bereketine bereket katacaklarını belirten Yumaklı, "810 milyon lira maliyetle hayata geçireceğimiz Kelebek Barajı Sulaması, 24 bin dekar araziyi modern sulama sistemlerine kavuşturacak. 2 bin 163 kişiye istihdam kapısı aralayacak bu yatırım, ülke ekonomisine yılda 245 milyon lira katkı sağlayacak. Manisa'mıza ve bölgemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.