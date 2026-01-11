Dolar
Ekonomi

Manisa'ya 810 milyon liralık sulama yatırımı

Bakan Yumaklı, Kelebek Barajı Sulaması'nın, 24 bin dekar araziyi modern sulama sistemlerine kavuşturacağını bildirerek, "2 bin 163 kişiye istihdam kapısı aralayacak bu yatırım, ülke ekonomisine yılda 245 milyon lira katkı sağlayacak." dedi.

Mehmet Can Toptaş  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
Manisa'ya 810 milyon liralık sulama yatırımı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından Manisa'da yapılan sulama yatırımına ilişkin bilgi verdi.

Gediz Ovası'nın bereketine bereket katacaklarını belirten Yumaklı, "810 milyon lira maliyetle hayata geçireceğimiz Kelebek Barajı Sulaması, 24 bin dekar araziyi modern sulama sistemlerine kavuşturacak. 2 bin 163 kişiye istihdam kapısı aralayacak bu yatırım, ülke ekonomisine yılda 245 milyon lira katkı sağlayacak. Manisa'mıza ve bölgemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

