Gündem

Manisa'da 5 yıl sonra yeniden su tutmaya başlayan Marmara Gölü çiftçiyi umutlandırdı

Manisa'da 2021 yılında tamamen kuruyan Marmara Gölü, bölgede 2 aydır etkili olan yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı.

Günay Pabuşçu  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Manisa'da 5 yıl sonra yeniden su tutmaya başlayan Marmara Gölü çiftçiyi umutlandırdı Fotoğraf: Kamil Tekmen/AA

Manisa

Gölmarmara, Salihli ve Saruhanlı ilçeleri arasında yer alan ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 1945 yılında sulama amacıyla rezervuar gölü haline getirilen Marmara Gölü, son yıllarda kurak geçen mevsimler ve kaçak sulamanın etkisiyle 5 yıl önce tamamen kurudu.

Gölün bazı bölümleri, suların çekilmesinin ardından çevredeki vatandaşlar tarafından tarım arazisi olarak kullanılmaya başlandı.

Ocak ve şubat aylarında etkili olan yağışlarla birlikte Gördes Çayı başta olmak üzere beslendiği kaynakların yeniden su taşımaya başlamasıyla göl havzasında su biriktiği gözlendi.

Özellikle gölün doğusunda Pazarköy ve Kemerdamları mahalleleri yakınlarında su seviyesinin yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı belirlendi.

Bölgedeki çiftçiler, gölün yeniden su tutmasını memnuniyetle karşıladı.

Göl kıyısında yer alan ve çoğunluğunu bir dönem gölde balıkçılık yapan ailelerin oluşturduğu Tekelioğlu Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Aktaş, AA muhabirine, Marmara Gölü'nün su tutmaya başlamasıyla büyük sevinç yaşadıklarını ifade etti.

Aktaş, "Şu anda yer yer 20 santimetre civarında su var, gölün doğu kısmında daha fazla su birikti. Su birikince yeniden umutlandık, Gördes Barajı'ndan ve Ahmetli Regülatörü'nden de su verilirse daha iyi olur. Su kuşları gelmeye ve görünmeye başladı. Göl dolsun, o bize yeter." diye konuştu.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise gölün kurumasının ekolojik dengeyi de etkilediğini belirterek, şunları söyledi:

"Burası daha öncesinde cıvıl cıvıldı. Vatandaşların piknik yaptığı harika bir yerdi. O günleri bildiğimiz için çok üzülüyorum ve bu gölün kuruduğu zamandan beri yeniden canlanması için mücadele verdim, vermeye devam ediyorum. Göl tamamen kuruyunca bu arazimizin büyük çoğunluğu çiftçilerimiz tarafından kullanıldı. Arpa, buğday, kavun ve karpuz ektiler ve hasat yaptılar."

Yalvaç, doluluk oranı artan Demirköprü Barajı başta olmak üzere alternatif kaynaklardan su sağlanarak gölün canlı tutulmasını arzuladıklarını sözlerine ekledi.

