Dolar
43.84
Euro
51.69
Altın
5,227.74
ETH/USDT
1,862.10
BTC/USDT
64,672.00
BIST 100
14,061.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Amazon, Louisiana'daki veri merkezlerine 12 milyar dolarlık yatırım yapacak

ABD'li e-ticaret devlerinden Amazon, Louisiana eyaletinde kuracağı yeni veri merkezi kampüsleri için 12 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
Amazon, Louisiana'daki veri merkezlerine 12 milyar dolarlık yatırım yapacak

Washington

Amazon tarafından yapılan açıklamada, şirketin veri merkezi yatırımlarına ilişkin bilgi verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Louisiana'da kurulacak veri merkezi kampüsleri için 12 milyar dolarlık yatırım yapılmasının planlandığına işaret edilen açıklamada, söz konusu yatırımla veri merkezlerinde 540 tam zamanlı istihdam oluşturulmasının ve buna ek olarak 1710 pozisyonun desteklenmesinin beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, Amazon'un ayrıca kampüsler için yerel su altyapısına 400 milyon dolara kadar yatırım yapmayı planladığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜRKSOY'un ev sahipliğinde Ankara'da iftar verildi
Başkentte kontrolden çıkan otomobil pastaneye girdi
Türkiye, Arap Birliği, İİT ve 18 ülke, İsrail'in Batı Şeria'ya ilişkin kararlarını en güçlü şekilde kınadı
İstanbul merkezli "şike ve bahis" operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
THY Bağdat Ofisi, Irak'ta iftar programı düzenledi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Amazon, Louisiana'daki veri merkezlerine 12 milyar dolarlık yatırım yapacak

Amazon, Louisiana'daki veri merkezlerine 12 milyar dolarlık yatırım yapacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ve yapılacak projelere ilişkin açıklama

Kahramanmaraş'taki havacılık yatırımına Kahramankazan modeli

Bakan Yumaklı, Ganalı mevkidaşı Opoku ile görüştü

Bakan Yumaklı, Ganalı mevkidaşı Opoku ile görüştü
YEDAŞ 2026-2030 döneminde Ordu'da 15 milyar liralık yatırım yapacak

YEDAŞ 2026-2030 döneminde Ordu'da 15 milyar liralık yatırım yapacak
Luxera GYO 2026'da 4 yeni projeye 5 milyar liralık yatırım yapacak

Luxera GYO 2026'da 4 yeni projeye 5 milyar liralık yatırım yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet