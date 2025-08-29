Dolar
41.15
Euro
48.14
Altın
3,444.46
ETH/USDT
4,344.00
BTC/USDT
108,515.00
BIST 100
11,286.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (29 Ağustos 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…

29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
60 saniyede ekonomide bugün (29 Ağustos 2025)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği heyetini kabul etti
15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı
"Köklerden Ufuklara Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi" kitabı yayımlandı
Emine Erdoğan'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin paylaşım
Diyanet İşleri Başkanlığının tüm dijital uygulamaları e-Diyanet'te

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (29 Ağustos 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (29 Ağustos 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (28 Ağustos 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (27 Ağustos 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (26 Ağustos 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (26 Ağustos 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (25 Ağustos 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (25 Ağustos 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (22 Ağustos 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (22 Ağustos 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet