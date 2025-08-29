Dolar
Bakan Şimşek: 2025'te demir yolu sektörüne sağlanan dış finansman toplamı yaklaşık 4,2 milyar avroya ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025'te demir yolu sektörüne sağlanan dış finansman toplamının yaklaşık 4,2 milyar avroya ulaştığını belirtti.

Mertkan Oruç  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Bakan Şimşek: 2025'te demir yolu sektörüne sağlanan dış finansman toplamı yaklaşık 4,2 milyar avroya ulaştı

Ankara

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi için 1,55 milyar avroluk dış finansman teminini değerlendirdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin rekabet gücünü artıracak bu projeye finansman desteği sağladıklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Ulaşım altyapısını güçlendirerek ticaret, turizm ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi'ne 1,55 milyar avro dış kaynak temin ettik. Böylece 2025 yılında demir yolu sektörüne sağlanan dış finansman toplamı yaklaşık 4,2 milyar avroya ulaştı. Bölgesel endüstrilerin liman ve demir yolu bağlantılarını güçlendirerek üretim ve lojistik merkezlerinin küresel pazarlara erişimini artırıyoruz."

