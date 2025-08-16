Dolar
Gündem

Tokat'ta baraj yatağı içinde bulunan yol suların çekilmesiyle kullanılabiliyor

Tokat'ın Almus ilçesinde baraj suyunun çekilmesiyle ortaya çıkan köy yolu, daha çok yaz aylarında ulaşım için kullanılabiliyor.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Tokat'ta baraj yatağı içinde bulunan yol suların çekilmesiyle kullanılabiliyor Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA

Tokat

Yaz aylarında Almus Baraj Gölü suyunun tarımsal sulama, elektrik üretimi ve buharlaşma gibi nedenlerle azalması nedeniyle onlarca köy ile beldeye ulaşımı sağlayan baraj yatağında bulunan Sol Sahil Grup Yolu ortaya çıkıyor.

Almus Kaymakamlığı, belediye, belde belediyeleri ve köy muhtarlıklarının girişimiyle 2022 yılında 18 yerleşim birimine ulaşım için yapılan yaklaşık 500 metrelik yol, vatandaşlara hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlıyor.

Baraj gölünde su seviyesinin artmasıyla birlikte stabilize yol yeniden yaya ve araç trafiğine kapanıyor. Yol, yöre halkı tarafından ulaşım sürelerini ciddi oranda düşürdüğü için tercih ediliyor. Yazın açılan kışın ise suların yükselmesiyle kapanan yol, yöre halkı için önemli bir güzergah haline geldi.

Yolu kullanan vatandaşlardan Kamil Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yolun yılın 5-6 ayında yağışların durumuna göre kullanıldığını söyledi.

Turan, yolun bulunduğu yerin suyla dolduğunu anlatarak, "Burası normalde yaklaşık 2 metre suyla doluyor. Dolu zamanlarda tehlike yaşanmaması için yol kapatılıyor. Bu sene de bayağı bir yağmur yağdı. Ancak açık olduğunda yolu oldukça kısaltıyor. Bu yolda Almus'tan köye 12 dakikada çıkıyoruz. Öbür taraftan dolandığımızda 35 dakikaya çıkıyorsun. Buraya köprü yapılabilir." diye konuştu.

Yöre halkından Halil Gül de yolun yaklaşık 2 ay öncesine kadar kapalı olduğunu şimdilerde ise kullandıklarını ifade etti.

Gül, "Sular çekilince ve havalar sıcak olunca sular boşalıyor. Yoksa bu yol sürekli kapalı oluyor. Bu yol yazın 5-6 ay açık kalıyor. Kışın sürekli kapalı. Bu yol açık olduğunda yolu kısaltıyor." dedi.

Taştan Develi ise yaklaşık 2 ay önce yolun kullanılmaya başladığını dile getirerek, "Kışa kadar, yol su altında kalana kadar bu yoldan geçebiliyoruz. Daha uzun kullanmamız bizim avantajımıza. Yol daha kısalıyor. Burada bir köprü olsa daha iyi olur. Çevre köylerin tamamı bundan etkileniyor. Genelde bahar aylarında karın eridiği ve ırmakların coştuğu zaman baraj doluyor. Dolduğu zaman otomatik olarak yol kesiliyor. Yol kullanıma kapanıyor." şeklinde konuştu.

Develi, Haziran-Temmuz aylarında açılan yolun Şubat-Mart aylarına kadar kullanıldığını ifade etti.

