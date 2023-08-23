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Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turundaki Beşiktaş maçı öncesi Giuleşti Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni’nde konuşuyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (23 Ağustos 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
60 saniyede ekonomide bugün (23 Ağustos 2023)

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