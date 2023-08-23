60 saniyede ekonomide bugün (23 Ağustos 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🤝 Memurların toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 23, 2023
💬 Bakan Işıkhan'dan kamu görevlilerinin maaşlarıyla ilgili açıklama
🔎Ticaret Bakanlığı, Togg'a ilişkin ilanları inceliyor
🔗Ünlü yatırımcı Jim Rogers'tan Türkiye'ye övgü
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/OG0B2BHmDI