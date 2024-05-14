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Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 12 sanık hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Gülsem Adam  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi Fotoğraf: Oktay Özden/AA

Antalya

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 7 Mayıs'ta gönderilen 36 sayfalık iddianamenin inceleme süreci tamamlandı.

İddianameyi inceleyen 6. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti dosyayı kabul etti.

Kaza ve adli süreç

Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde, 12 Nisan'da meydana gelen kazada, parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmanın sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden, aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile A.B.S, O.E, S.T. ve S.Y. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanık hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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