60 saniyede ekonomide bugün (13 Mayıs 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🎙️Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 13, 2024
💬Bakan Şimşek: Tasarruf tedbirlerine uymayana yaptırım uygulanacak
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/Ecs8DHsLBj