60 saniyede ekonomide bugün (14 Mayıs 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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👩🌾Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 14, 2024
✍️Türkmen gazında imzalar tamam
⛽️Akaryakıtta yeni dönem yarın başlıyor
📊ABD'de ÜFE belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün@Halkbank pic.twitter.com/5zxmIkC943