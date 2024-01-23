60 saniyede ekonomide bugün (23 Ocak 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📌KİT'lerde reform çalışmasında ilk aşama tamamlandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 23, 2024
📊Tüketici güven endeksi son 7 ayın en yüksek seviyesinde
🛰️Türksat 6A dayanıklılık testinden geçti
📈Yabancı uzmanlar, TCMB'den faiz artışı bekliyor
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/arJmrglNYT