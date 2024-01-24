60 saniyede ekonomide bugün (24 Ocak 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📌Erdoğan'dan "ekonomide güven ve istikrar iklimi sürecek" mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 24, 2024
💵JP Morgan: Türkiye yabancı yatırımcıların radarında
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