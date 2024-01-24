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Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasındaki İstanbulspor maçı hazırlıklarını Florya Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlıyor. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, açıklamalarda bulunuyor. Kahramanmaraş’ta hasarlı binanın yıkımı esnasında enkaz altında kalan iş makinası operatörünü kurtarma çalışmaları sürüyor
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (24 Ocak 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
60 saniyede ekonomide bugün (24 Ocak 2024)

Ankara
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