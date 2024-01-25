Dolar
30.28
Euro
32.87
Altın
2,022.92
ETH/USDT
2,204.40
BTC/USDT
39,919.00
BIST 100
8,152.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (25 Ocak 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
60 saniyede ekonomide bugün (25 Ocak 2024)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı
Diyarbakır annelerine, İl Jandarma Komutanı Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Kaya'dan ziyaret
D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı
Akdeniz'in batısı ve Antalya Körfezi'nde fırtına bekleniyor
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (25 Ocak 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (25 Ocak 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (24 Ocak 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (23 Ocak 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (22 Ocak 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (22 Ocak 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (19 Ocak 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (19 Ocak 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (18 Ocak 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (18 Ocak 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet