60 saniyede ekonomide bugün (25 Ocak 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🏦TCMB faiz oranını yüzde 45'e çıkardı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 25, 2024
🏭Sanayicilere yenilenebilir enerji kapasitesi
💶Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Türkiye'ye rekor yatırım
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/bKAalzn6zA